Turista aggredito sulla tramvia a Firenze, arrestato il presunto responsabile

Questa mattina un turista è stato aggredito su un convoglio della tramvia a Firenze. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia. Secondo quanto emerso l'uomo, olandese, avrebbe riportato una ferita da arma da taglio che è stata giudicata guaribile dai medici in pronto soccorso in dieci giorni.

L'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi della fermata delle Cascine.

Interruzione di 10 minuti, Gest provvede alla sanificazione del mezzo e si scusa con i passeggeri per il disagio

Questa mattina, intorno alle 11:30, c’è stata una aggressione a bordo di un tram. GEST ha immediatamente chiamato il 118 e forze dell’ordine e il conducente, nell’attesa, si è accertato delle condizioni della persona aggredita, successivamente soccorsa. Poco dopo c’è stato l’intervento della Polizia di Stato.

Questo episodio ha provocato una interruzione di circa 10 minuti. Purtroppo, a seguito della colluttazione, nel tram sono rimaste alcune macchie di sangue sul pavimento e sui sedili. Il conducente, dando priorità all’assistenza dell’aggredito e al servizio, non ha immediatamente accertato la condizione del mezzo, cosa che ha fatto pochi minuti dopo al capolinea e a cui è seguita, dopo circa 40 minuti, una accurata pulizia e sanificazione.

GEST è profondamente dispiaciuta per quanto accaduto, esprime solidarietà alla persona che ha subito l'aggressione e ringrazia sia il 118 che la Polizia di Stato per la celerità dell’intervento. Inoltre si scusa con I passeggeri per il momentaneo disagio.

Arrestato il presunto autore dell'aggressione

Il presunto autore dell'aggressione è stato arrestato dalla squadra mobile. Senza un apparente motivo l'uomo, un 30enne iracheno senza fissa dimora, avrebbe estratto il coltello e colpito il turista ad un orecchio, per poi fuggire fuori dal convoglio.

Dopo aver acquisito descrizioni dell'aggressore, gli agenti hanno bloccato il 30enne nel parco delle Cascine, poco distante dalla fermata della tramvia. Vedendo arrivare i poliziotti, l'uomo gli si sarebbe scagliato contro, cercando di colpirli con il coltello ma è stato immobilizzato. Sono scattati l'arresto per resistenza aggravata a pubblico ufficiale e, nei confronti del turista, una denuncia per lesioni personali aggravate.