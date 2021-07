Anticipo vaccino, come cambiare la data della prima dose

Ci sono novità in Toscana per chi ha tra i 12 e i 59 anni e ancora non è stato vaccinato, o vuole anticipare la prima dose.

Oggi aprono nuove prenotazioni: sarà possibile iscriversi per avere la prima dose a stretto giro, a partire da dopodomani, sabato 31 luglio. Si potrà anche anticipare la somministrazione della prima dose.

Infatti dalle 12 di oggi (giovedì 29 luglio) le persone dai 12 ai 59 anni possono prenotare la prima dose del vaccino con somministrazione da sabato 31 luglio.

Per chi ha già una prenotazione sarà possibile, sempre dalle 12 di oggi, anticipare la prima dose cliccando “Modifica Prenotazione” sul portale dedicato ai vaccini della Regione Toscana.

Ne ha dato notizia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post sul suo profilo Facebook.