Alla Blume di Fucecchio parte il gruppo di lettura per adulti

Un gruppo di lettura per adulti è in partenza a Settembre alla libreria Blume di Fucecchio, il Blume book club. Un incontro pensato per condividere la passione per i libri e le emozioni che essi suscitano.

A partire dal mese di Settembre, gli appuntamenti si svolgeranno a Fucecchio da "Blume, libreria, giochi e concept store" una volta al mese.

"Ad ogni incontro discuteremo insieme del libro letto durante il mese, e voteremo quello per il mese successivo, scegliendolo all'interno di una terzina di titoli. Questa modalità partecipativa ci piace particolarmente: non siamo noi a decidere "dall'alto" il libro, ma è il gruppo stesso in base alle preferenze. Questo ci permette anche di uscire dalla nostra "comfort zone di lettura" abituale.

Cercheremo di spaziare tra le proposte più accattivanti dell'editoria contemporanea italiana e straniera. Non mancheranno gli incontri con l'autore, emozionanti occasioni di confronto e scoperta. Blume è una libreria indipendente specializzata per l'infanzia e l'adolescenza, ma con un ampio respiro su tutto il panorama letterario. Da qualche tempo avevamo in mente l'idea di un gruppo di lettura dedicato agli adulti, e dopo aver sperimentato quello per ragazzi con il progetto Sconfinamenti abbiamo deciso di lanciarci anche in questo progetto.

Speriamo di sfruttare quanto più possibile il giardino e lo "spazio blu" della libreria per gli incontri in presenza, ma se dovessero esserci restrizioni legate al Covid potremo continuare gli incontri in versione virtuale. Sarà come un filo rosso con le nostre lettrici e lettori".

Il libro scelto per l'incontro di Settembre è "Piovevano uccelli" di J. Saucier, edito a giugno 2021 per Iperborea. Anche questo romanzo è stato selezionato tra tre proposte durante un incontro conoscitivo nel mese di luglio. Per chi volesse far parte del #blumebookclub può contattare il numero: 0571 172 4269 Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle norme Covid.