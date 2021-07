Canile sequestrato a Molazzana, Firenze accoglie otto cani al Parco degli animali

Il Comune di Firenze è stato il primo a rispondere all’appello dell’Anci a ospitare gli animali del canile abusivo privato sequestrato a Molazzana in Garfagnana. I primi otto amici a quattro zampe sono arrivati al Parco degli animali di Ugnano dove stanno ricevendo le opportune cure per poi essere dati in affido e poter accogliere altri otto animali.

“Stiamo curando i primi otto cani accolti al Parco degli animali dopo il sequestro del canile abusivo di Molazzana - ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -. Una vicenda terribile che ha coinvolto 61 poveri animali, per i quali Anci Toscana ha lanciato un appello ai comuni: attraverso la struttura del Parco abbiamo risposto all’appello del presidente Biffoni per offrire cure a questi animali e trovar loro una casa. Non appena li avremo dati in affido potremo ospitarne altri otto”.

La struttura abusiva privata è stata chiusa e sequestrata da Asl e Carabinieri; è stata aperta un'inchiesta penale e gli animali sono stati di fatto affidati al Comune. Molazzana, piccolissimo comune della Garfagnana, non ha le risorse necessarie per assicurare un degno futuro a queste creature, se non rischiando il dissesto finanziario. Da qui il grido di aiuto del sindaco di Molazzana Andrea Talani e del presidente Anci Toscana Matteo Biffoni ai comuni. (sc)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa