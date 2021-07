Assunzioni in Comune, a Livorno 70 posti a tempo indeterminato

Saranno pubblicati domani, venerdì 30 luglio, sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.livorno.it - link “Bandi, Gare e Concorsi” - sezione “Concorsi”, all’Albo Pretorio on line dell’Ente e in Gazzetta Ufficiale, due bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 70 persone al Comune di Livorno. La scadenza è fissata al 30 agosto.

Il primo concorso, per soli esami, è per 40 posti, categoria C, di cui 25 posti per il profilo professionale Amministrativo, e 15 posti per il profilo professionale Vigilanza.

Il secondo concorso, per titoli ed esami, è per 30 posti, categoria D, di cui 15 posti profilo professionale Amministrativo, 5 posti profilo professionale Vigilanza e 10 posti profilo professionale Tecnico.

L'Amministrazione comunale ha colto le opportunità di accedere alle forme selettive concorsuali celeri e semplificate, delineate dalla attuale normativa applicabile nel contesto dell'emergenza pandemica da COVID 19, tenuto conto delle facoltà assunzionali definite dal D.M. 17/03/2020, e in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 355 del 06/07/2021 che stabilisce il “Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021-2023 (P.T.F.P.) e della delibera di Giunta Comunale 179/2021 “Riattualizzazione complessiva della programmazione assuntiva del triennio 2021-23. Annualità 2021”.

I requisiti richiesti e le prove

Per i profili professionali di categoria C è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, oltre al possesso dei requisiti specifici dettagliati nel bando di concorso, con riferimento al profilo Vigilanza.

Per i profili professionali di categoria D è richiesto il possesso delle diverse lauree indicate, per i diversi profili interessati, nel bando di concorso, oltre al possesso dei requisiti specifici dettagliati nel bando di concorso, con riferimento al profilo Vigilanza.

La prova d’esame consisterà in una prova scritta, distinta per ciascun profilo professionale, consistente in un’unica prova volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione, in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali, mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla. Per la categoria D è inoltre prevista la soluzione di uno o più casi relativi ad una o più materie d’esame, con l’individuazione del corrispondente percorso operativo inquadrato nel contesto teorico di riferimento.

Nell’ambito delle prove, cinque quesiti saranno volti all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse.

I quesiti saranno sessanta, per un punteggio massimo attribuibile di trenta. La prova scritta si svolgerà mediante utilizzo di strumenti informatici e digitali e avrà una durata di 60 minuti.

Per i profili della Vigilanza (catg, C e catg. D) sono inoltre previste, per coloro che abbiano superato la prova scritta, lo svolgimento di una prova di idoneità di efficienza fisica, effettuata al fine di verificare il possesso, da parte dei candidati, delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, consistente in 3 prove atletiche indicate nel bando di concorso. Saranno considerati idonei tutti i candidati che avranno superato le tre prove di idoneità di efficienza fisica previste. La mancata idoneità anche in una sola delle tre prove di efficienza fisica comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. L’esito della prova di idoneità di efficienza fisica non concorre alla formazione della graduatoria finale del concorso.

Non è previsto – in virtù della semplificazione procedurale di cui alla normativa sopra indicata – lo svolgimento di prova orale.

La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a pena esclusione, collegandosi all'indirizzo https://comunelivorno.selezionieconcorsi.it/ (con qualsiasi browser, evitando di usare Internet Explorer) o attraverso il link presente sul sito internet istituzionale del Comune di Livorno (www.comune.livorno.it - link concorsi-selezioni/concorsi), compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate negli allegati ai bandi .

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa