Buongiorno oggi è l'ultimo giovedì di Cucinare che bontà, perché la rubrica si prenderà una pausa nel mese di agosto e tornerà a settembre. Oggi voglio ringraziare Linda la moglie di Freddy, il nostro collega, che ha mandato questa buonissima ricetta le Crostatine alla marmellata. Si possono gustare in ogni momento della giornata e portare con noi al lavoro, o nel nostro tempo libero.

Freddy mi ha assicurato che le crostatine erano buonissime e sono state fatte fuori in un giorno. Ringrazio Linda anche per la foto che mi ha concesso che è il risultato delle sue crostatine. Lei non ha fatto le striscioline con la pasta avanzata ma ha creato dei cuoricini che poi ha messo sopra le sue crostatine.

Ricordo che l'ultimo appuntamento della stagione di Cucinare che bontà sarà sabato 31 luglio con la Cucina Internazionale insieme a Patrizia alle ore 10:35!

Sono contenta di questo anno nonostante tutto quello che è accaduto e che sta accadendo nel mondo ma soprattutto in Italia. Non è questo il luogo per parlarne. Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno mandato le loro ricette e siete stati in molti. Grazie! continuate a mandare le vostre ricette anche se la rubrica va in Vacanza. Sotto troverete come fare.

Crostatine alla marmellata

Ingredienti

200 gr di farina

70 gr di burro

70 gr di zucchero

1 uovo

Buccia grattugiata di un limone

250 gr di marmellata al gusto che preferite

Preparazione:

In una ciotola lavorate la farina ed il burro a pezzetti fino ad ottenere un composto sabbioso. Mescolate l’uovo con lo zucchero ed aggiungete alla farina, con la buccia di limone grattugiata. Lavorate fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgete nella pellicola e mettete in frigo per mezz’ora. Stendete la frolla su un piano leggermente infarinato fino ad ottenere uno spessore di circa mezzo cm. Ricavate dei dischi poco piu’ grandi degli stampini che userete per le crostatine. Le mie avevano un diametro di 12 cm. Foderate gli stampini con la frolla, dopo averla unta con un po’ di burro, e bucherellate la base. Ricavate delle striscioline dalla frolla avanzata. Versate la marmellata nelle crostatine e chiudete con le strisce decorative. Cuocete in forno preriscaldato statico a 180° per circa 20-25 minuti. Lasciate raffreddare completamente prima di togliere dagli stampi e servire.

Come conservare

Si conserva per più di una settimana ben chiuso a temperatura ambiente.

Linda L.

