Questa sera a Livorno dei detriti sono caduti dal cavalcavia in località Maroccone. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Livorno, per verificare lo stato della struttura, con ispezioni anche dall'alto sull'autoscala. La viabilità nei pressi del cavalcavia è al momento interrotta per consentire la messa in sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO