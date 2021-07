Dragon Limite, 3 medaglie conquistate e tanta voglia di continuare

Tempo di resoconti per le ragazze della Dragon Limite, che con le gare di velocità tenutesi al laghetto dell'EUR a Roma il fine settimana del 24 e del 25 luglio, completano il carnet di eventi del Campionato Nazionale.

Un finesettimana di gara incredibile per la squadra Senior di mr. Bedogni che ha visto in quest'occasione anche la partecipazione di due prestiti dalla Canottieri Comunali Firenze a suggellare un gemellaggio di qualità che continua a dare i suoi frutti.

La finale femminile dei 200mt small boat vede letteralmente volare sull'acqua il dragone delle limitesi che, in testa fin dalla partenza, chiudono la competizione distanziando di una barca le veneziane, seconde classificate e fino a sabato campionesse in carica indiscusse.

Le leonesse di Venezia si presentano la domenica per la gara dei 500mt agguerrite più che mai, insieme ad un preparatissimo equipaggio delle ragazze romane dell'AISA, e al team del Sile.

La finale è tiratissima dall'inizio alla fine e le Dragon Limite riescono ad aggiudicarsi il podio anche qua finendo al fotofinish in un fazzoletto di 40 centesimi di secondo: bronzo per loro, argento alle veneziane oro per le padrone di casa dell'AISA.

Grande soddisfazione per queste donne che sembrano essere sbucate fuori dal nulla ma che hanno alle loro spalle la società canottieri più antica d'Italia, la Canottieri Limite MAC Autoadesivi - Banca Cambiano 1884 - Paci Paolo Siderurgica e una squadra di preparatori che sembra non stia davvero sbagliando niente.

Con 2 ori e un bronzo nelle 3 categorie del Dragon Boat sembra proprio che la storia di queste agguerritissime atlete sia solo all'inizio.

Complimenti per loro anche da parte del presidente della Federazione Italiana Dragon Boat Antonio De Lucia che, durante la premiazione sottolinea la rapida crescita di questa squadra in questo ultimo anno, un anno sicuramente molto difficile per allenarsi e crescere a causa dell'emergenza COVID19.

Raccolgono inoltre medaglie e consensi anche i 3 prestiti della squadra di Limite agli equipaggi del Catania, Maria Diano con i Senior siciliani si aggiudica 3 ori in standard boat e Lindita Lipo con i Premier in small boat si aggiudica 4 bronzi. In prestito anche Donata Ragionieri che nella categoria delle donne in rosa nello small boat conquista un argento con la squadra di Firenze.

Fonte: Canottieri Limite