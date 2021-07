Salta l'edizione 2021 della Festa dell'Unicorno a Vinci

La Festa dell'Unicorno non si terrà nel 2021. Dopo un confronto con la Prefettura di Firenze e con gli organizzatori dell'evento, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia ha deciso di annullare e rimandare al prossimo anno la kermesse. Era in programma dal 20 al 22 agosto. Per il secondo anno salta l'appuntamento con la grande manifestazione a causa dell'emergenza covid.

"Si tratta di una decisione sofferta ma necessaria per tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei residenti del capoluogo. La crescita dei contagi delle ultime settimane è elemento di grande preoccupazione per la gestione di un evento complesso come la Festa dell'Unicorno; senza contare l’incertezza nella quale ci troviamo al momento nel presumere il tipo di restrizione e vincoli ai quali potremo essere soggetti, nel penultimo fine settimana di agosto" fa sapere il primo cittadino.

Ancora Torchia: "L'introduzione del green pass obbligatorio, rende molto più difficile gestire il rapporto tra visitatori e residenti. A quest’ultimi, infatti, non può essere imposta l'esibizione del lasciapassare sanitario, senza il quale sarebbe impossibile garantire la determinazione di una “la bolla” di sicurezza. Cosciente di aver preso una decisione che va nella direzione della tutela dell'interesse pubblico, ringrazio gli organizzatori per l'impegno profuso nella programmazione ed organizzazione della festa, nonostante le condizioni di grande difficoltà".

Negli scorsi giorni la festa era balzata agli onori delle cronache per una scritta sulle strade di Vinci contro la manifestazione fantasy e cosplay.

Si attende il commento degli organizzatori per un commento sulla vicenda.