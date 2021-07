Festival Amedeo Bassi, omaggio a Caruso e Calici di Stelle in piazza

Il Festival Amedeo Bassi, presentato stamattina in conferenza stampa al Museo Amedeo Bassi in piazza Machiavelli è giunto alla dodicesima edizione ed andrà in scena il 7 e l'8 agosto in Piazza Machiavelli per poi concludersi con la serata dedicata a Calici di Stelle il 10 agosto.

Una manifestazione divenuta ormai una tradizione per gli amanti della musica, dedicata al tenore montespertolese Amedeo Bassi, che calcò a inizio Novecento i più importanti palcoscenici d'Europa e d'America, interpretando alcuni dei personaggi delle opere scritte da Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini.

Presenti alla conferenza stampa il Sindaco Mugnaini con l'Assessora alla cultura Alessandra De Toffoli, il Direttore Artistico Giuseppe Lanzetta e il regista Franz Moser, per l'Accademia Musicale "Amedeo Bassi" Melania Minacci e per Calici di stelle la Presidentessa della Pro Loco Benedetta Rigacci.

Una delle novità di quest’anno riguarda la convenzione con il Comune di Lastra a Signa con l’attivazione di un biglietto unico che permetterà di partecipare a entrambi gli due spettacoli in ricordo del tenore Enrico Caruso in entrambe le date e paesi. Chi parteciperà all'evento a Lastra a Signa, il 5 agosto, potrà con lo stesso biglietto, partecipare alla data dell’8 agosto al Festival Amedeo Bassi.

"Il biglietto unico con due eventi legati a Caruso, una a Lastra a Signa e uno a Montespertoli, rappresentano il primo passo della messa in atto della Convenzione tra i due Comuni approvata in Consiglio Comunale. Si tratta del punto di partenza di un percorso volto a conservare, tutelare e valorizzare anche le reciproche raccolte e collezioni d’arte custodite all’interno dei rispettivi musei. In particolare attraverso la convenzione l'obiettivo sarà promuovere reciprocamente le figure di Amedeo Bassi ed Enrico Caruso" spiega l'Assessora alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Per sabato, 7 agosto, la serata prevede l’opera lirica. Quest'anno andrà in scena ‘Il Don Giovanni’ di W.A. Mozart insieme alla Compagnia d'Opera Italiana Fiorentina con il Maestro Concertatore e Direttore Damiano Tognetti e Direzione Artistica di Giuseppe Lanzetta.

Domenica 8 agosto la serata concertistica sarà, appunto, in omaggio al tenore Enrico Caruso, di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla morte. A cura dell’Orchestra e della Corale “Amedeo Bassi”, due formazioni nate in seno all’Accademia Musicale “Amedeo Bassi” con Massimo Annibali, Direttore dell’Accademia Musicale con la scuola di musica della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, con sede a Montegufoni,

Il Festival Amedeo Bassi si concluderà con l'annuale appuntamento del 10 agosto con Calici di Stelle: organizzato e gestito dalla Pro Loco di Montespertoli che, per il secondo anno consecutivo, organizza una cena con degustazioni tipiche e il coinvolgimento di alcune aziende agricole del territorio. Il menù previsto è al costo fisso di 15 euro a persona e saranno presenti le seguenti aziende di Montespertoli: Tenuta di Morzano, La Ripa Verde, Colli Fiorentini e Gualandi.

La serata si concluderà con musica dal vivo grazie al gruppo, ormai noto a Montespertli, "Deluxe Ocean".

"La memoria necessita di continue attenzioni per non lasciare che le tracce del nostro passato vengano dimenticate. Per questo motivo è fondamentale che il paese continui a raccontare, attraverso molteplici attori, la storia del grande tenore originario di Montespertoli. Vi invito a passare a Montespertoli al Festival Amedeo Bassi per gustarvi una serata di buona musica nella splendida cornice di Piazza Machiavelli" aggiunge l'Assessora De Toffoli invitando tutti i cittadini a partecipare.

I biglietti per il Festival si possono prenotare all'Ufficio Turistico di Montespertoli (anche chiamando il numero 0571600255) oppure possono essere acquistati online tramite la piattaforma Ticketone.

La prenotazione per la serata di Calici di Stelle è a cura della Pro Loco di Montespertoli chiamando il numero 3391770715.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa