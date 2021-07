Finisce nel fosso con la moto, codice rosso per un 22enne a Ponte a Egola

Un 22enne è finito in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essere finito con la sua moto in un fosso lungo via Gramsci a Ponte a Egola (San Miniato). Lo riporta la stampa locale. Il fatto risale alle 16.30 di ieri. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno recuperato il giovane con diverse ferite. Pare che il centauro abbia fatto tutto da solo. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, il cui intervento successivamente non è stato ritenuto necessario.