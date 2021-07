Fioretto femminile, bronzo olimpico per le toscane Volpi e Batini

Pisa e Siena esultano per una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alice Volpi, senese, e Martina Batini, pisana, hanno vinto la finale terzo e quarto posto nel fioretto femminile a squadre e hanno preso il bronzo.

Assieme a Arianna Errigo e Erica Cipressa hanno battuto 45-23 gli Usa nella finalina - dopo una sconfitta patita in rimonta in semifinale con la Francia - e hanno vinto il decimo bronzo italiano a questi giochi olimpici.

Sia per la 29enne Volpi sia per la 32enne Batini si tratta della prima medaglia ai giochi olimpici in carriera.