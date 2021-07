Giovanna Capuis Meini compie 101 anni a Livorno

È sempre una nonna molto in gamba Giovanna Capuis Meini, la signora livornese che domani, venerdì 30 luglio, festeggia 101 anni.

Giovanna è nata a Livorno il 30 luglio del 1920. Dall'età di 18 mesi vive nel quartiere di Antignano, sempre nella stessa abitazione, in un angolo che mantiene ancora l'aspetto della “vecchia” Antignano.

Nonostante il rispetto delle misure di sicurezza, quest'anno nonna Giovanna ha avuto il covid, come tutta la famiglia, per fortuna in forma leggera e così anche questo ostacolo è stato superato.

Nella sua lunga esistenza ha sempre lavorato tanto e volentieri, prima a Camp Darby e poi all'ufficio del registro, fino al 1984, anno della pensione. Da quella data si è dedicata alla cura dei tre figli, dei sei nipoti e del bisnipote; la famiglia è stata infatti la gioia più grande che le ha riempito la vita. “Adesso il lavoro non c'è più – ripete spesso Giovanna – ma gli affetti ci sono sempre”.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più sinceri da parte della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa