Sei feriti e 4 veicoli coinvolti nell'incidente in A11

Incidente in A11 questa mattina dopo le 8. Al km 20 in direzione Pistoia 4 veicoli sono rimasti coinvolte, per un totale di 6 persone in totale. Sul posto i vigili del fuoco di Prato, numerose ambulanze, il personale Anas e la polizia stradale.

Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere di uno dei mezzi: è stato estratto dai vigili del fuoco e poi trasferito in codice rosso all'ospedale di Prato.

Il tratto autostradale interessato è stato chiuso al transito per poter effettuare le operazioni di soccorso.