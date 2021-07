Lavori A1, chiusura notturna tra Barberino e Calenzano

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Bologna.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 dove, per l'occasione, sarà predisposta apposita segnaletica gialla indicante "Bologna", per rientrare sulla A1 alla stazione di Barberino.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa