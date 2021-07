L’Elba: le migliori spiagge nella classifica italiana

L’isola d’Elba ha saputo investire le giuste risorse per rimanere un’isola selvaggia e incontaminata che tutti desiderano visitare, almeno una volta nella vita. All’apertura della stagione turistica, quindi, si è registrato il consueto boom di prenotazioni ma, quest’anno, c’è anche un riconoscimento in più che si aggiunge ai tanti guadagnati dall’isola in termini di accoglienza e turismo: la menzione Holidu per le migliori spiagge italiane. È anche per questo che i traghetti Piombino Portoferraio sono tra i più richiesti per chi vuole partire per le vacanze verso una meta emozionante, rilassante e benefica.

Le spiagge elbane a cinque stelle

Quanto alla classifica di Holidu, la popolare realtà operante nel settore alloggi turistici, è emerso che proprio all’isola d’Elba siano presenti le due migliori spiagge italiane per il 2021. In particolare sono menzionate Cavoli e Ghiaie, spiagge meravigliose che già da molti anni rientrano tra le più popolari tra i turisti che approdano sull’isola. La classifica è stata redatta grazie alle migliaia di recensioni analizzate su Google Maps, dove l’isola d’Elba colleziona continuamente punteggi impeccabili a cinque stelle. La Toscana, quindi, si posiziona in vetta alla classifica grazie alla Spiaggia di Cavoli presso Campo dell’Elba e alle Ghiaie, presso Portoferraio.

La Spiaggia di Cavoli

La prima è una delle mete più recensite in toscana perché offre tutto quello che si possa desiderare da una vacanza al top: mare limpido, sabbia fine e microclima caldo e ventilato. Si trova esposta a Sud, in direzione del Monte Capanne che fa da scudo ai venti settentrionali per cui la spiaggia è adatta anche ai bambini visto il microclima mite e piacevole. Anche per questo è possibile fare il bagno già dai mesi di marzo in acque calme e pulite. Si estende per oltre trecento metri ed è divisa in due aree da una scogliera naturale.

A Cavoli è possibile scegliere tra le spiagge attrezzate e quelle libere, consentendo così a tutti di godersi un po’ di meritato mare. Inoltre è facilissima da raggiungere perché dista soli cinque chilometri da Marina di Campo ed è attrezzata con il servizio turistico di trasporti che conduce proprio sul lungomare.

La spiaggia delle Ghiaie

Le Ghiaie, invece, è una spiaggia vicinissima a Portoferraio ed è un posto a tutela biologica dal 1971. Qui sorge lo Scoglietto, un piccolissimo isolotto grazie al quale la flora e la fauna marina garantiscono escursioni indimenticabili. Per questo è la spiaggia prediletta da chi ama le attività in acqua, soprattutto lo snorkeling, divertente passatempo anche per i bambini che potranno entrare in diretto contatto con la natura.

È formata da ciottoli bianchi e colorati che si ritiene siano stati macchiati dagli antichi argonauti. Le giornate ideali per visitarle sono quelle ventose perché l’acqua dà vita a meravigliosi riflessi variopinti che si illuminano dai fondali e che conferiscono al mare l’aspetto di una lussuosa piscina.

Accanto alla spiaggia un bel viale conduce ai giardini pubblici, l’area ideale per trovare il fresco durante le ore più calde, soprattutto per chi viaggia con bambini o amici a quattro zampe. Chiaramente non mancano servizi di ogni tipo tra cui bar, ristoranti, gelaterie e parcheggi coperti. La vera chicca di questa spiaggia è il sistema di illuminazione notturna grazie al quale è possibile, dal 2016, fare il bagno di notte in assoluta sicurezza!

Oltre duecento spiagge tra cui scegliere

Queste sono, dunque, le due migliori spiagge elbane secondo gli italiani anche se per gli abitanti dell’isola ce ne sono tantissime tutte da scoprire. Il bello dell’Elba è proprio la scelta tra circa duecento spiagge tutte diverse in cui ogni turista troverà la sua pace: sabbia, sassi, calette e baie per godere del mare limpido e del piacere di starsene in relax sotto l’ombrellone.