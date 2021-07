Mano incastrata in un macchinario, infortunio sul lavoro a Santa Croce

Giunto a Santa Croce l'elisoccorso Pegaso per un lavoratore che ha avuto un infortunio poco dopo le 16 di oggi.

A quanto pare l'uomo, di cui non è nota l'età, sarebbe rimasto con la mano incastrata in un macchinario al quale stava lavorando. Il fatto è accaduto in un'azienda di via Querce Rosse. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Santa Croce e un'automedica. L'eliambulanza ha trasferito il ferito al Cto di Careggi a Firenze.

Non sono note le sue condizioni di salute al momento.