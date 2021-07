Pedaggio mezzi pesanti in FIPiLi, Assotir: "Prima investimenti e sicurezza. Serve confronto ampio su temi viabilità e trasporto merci"

“Non ci stiamo a fare la parte del capro espiatorio. – attacca Maurizio Bandecchi di Assotir Toscana - Se la FiPiLi versa nelle condizioni che tutti conosciamo, certo sul banco degli imputati non ci possono stare i trasportatori. La FIPILi è progettata male e realizzata peggio ed eventuali pedaggi non risolvono certo i limiti con cui è nata, a partire dal tema della sicurezza”.

Non è giunto inatteso questo ennesimo annuncio da parte del Governatore della Toscana Eugenio Giani, di far pagare il pedaggio in FiPiLi ed oltretutto solo per i mezzi pesanti.

“Intanto rileviamo - prosegue Bandecchi -che non ci pare corretto voler individuare a tutti i costi un colpevole, cioè il trasporto merci, per le condizioni disastrose di una infrastruttura nata male e cresciuta peggio come la FiPili che serve a tutte le zone produttive e commerciali della Toscana centrale e le collega all’area metropolitana ed alla costa. Demonizzare i mezzi pesanti capiamo che possa fare comodo, ma non risolve il problema: la FiPiLi va adeguata con le corsie di sicurezza e resa più solida ed in grado di reggere anche il traffico pesante.

Pare riduttivo pensare che serva solo ad andare al mare o per i tanti pendolari che peraltro sanno bene quanti disagi siano provocati dal fatto che due corsie garantiscono solo ingorghi e rallentamenti ad ogni minimo problema: incidenti, lavori e persino anche il semplice sfalcio del verde, come avviene proprio in questi giorni. Quanto ai pedaggi e solo ai mezzi pesanti crediamo che sia un tema che va necessariamente affrontato avendo presente tutta la viabilità regionale a partire dai vuoti infrastrutturali che ci sono specie sulla costa e per la direttrice est ovest e non solo guardando ai problemi della FiPiLi.

Inoltre mettere il pedaggio può anche significare appesantire ulteriormente la competitività non solo delle imprese di trasporto, ma anche del sistema produttivo e commerciale. Oltre agli annunci - conclude Bandecchi - chiediamo al Presidente Giani di convocarci per un confronto sul tema trasporti e infrastrutture che non è più rinviabile.”

Fonte: Assotir