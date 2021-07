Ritrovano un borsellino con 600 euro a Figline e lo consegnano ai vigili

Trovano un borsellino, senza documenti ma contenente circa 600 euro in contanti, e lo consegnano alla Polizia municipale.

È successo ieri, a Figline, ad una coppia (Luca e Maria) che passeggiava nei pressi del centro storico nella stessa giornata in cui una 79enne aveva allertato la Polizia municipale per lo smarrimento e che, grazie a questo gesto, ne è rientrata in possesso già oggi.

“Non capita tutti i giorni di venire a conoscenza di gesti tanto semplici quanto carichi di valore simbolico - commentano il vicesindaco di Figline e Incisa Valdarno, Enrico Buoncompagni, e l'assessore alle Politiche sociali, Simone Cellai, che hanno voluto incontrare la coppia e ringraziarla di persona -. Ci rende particolarmente orgogliosi sapere che una coppia di nostri concittadini sia stata così onesta da restituire una somma del genere e così solerte nel farlo, nonostante i mille impegni quotidiani da cui ciascuno di noi è sempre preso. Grazie, quindi, a Luca e Maria per averci regalato questa storia a lieto fine, che ci dimostra che l’onestà è di casa a Figline e Incisa Valdarno”.

Fonte: Comune di Figline Incisa - Ufficio stampa