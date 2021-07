Rotary Castelfranco-Valdarno, apre la presidenza Bartali con l'ingresso di Stefano Lazzeri

Rinnovato e ritrovato entusiasmo per il Rotary Castelfranco di Sotto - Valdarno Inferiore, che ha iniziato la nuova annata rotariana 2021-2022, inaugurando la presidenza di Claudio Bartali, con una prima conviviale al Bagno Piave di Viareggio, tenutasi sabato 24 luglio.

Alla partecipazione numerosissima dei soci del Club, si sono uniti molti ospiti, tra cui il presidente del RC Empoli, Giuseppe Pisacreta, il quale ha portato il sentito saluto di tutto il suo Club ed i soci del RC Marino Marini di Montecatini Terme.

Relatore della serata, il prof. Alessandro Mariotti, docente di aereodinamica sperimentale per il corso di laurea magistrale in ingegneria aereospaziale e ricercatore nel campo dello studio dei flussi complessi, con prove sperimentali in galleria del vento e studi di fluidodinamica computazionale presso la facoltà di ingegneria dell’università di Pisa.

Il professore ha tenuto un'interessantissima relazione sulle tecniche che hanno consentito la realizzazione di barche a vela in grado di raggiungere la velocità di 100 Km/h e che il grande pubblico ha potuto osservare nelle ultime competizioni di Coppa America e le sue conoscenze e riflessioni hanno arricchito tutti i presenti, stimolando curiosità ed approfondimenti.

D'altronde la cultura, in ogni settore ed in ogni sua forma, è sempre stata motore di infinita ricchezza per il Rotary.

Nel corso della serata, Claudio Bartali ha accolto l'ingresso del nuovo socio Stefano Lazzeri imprenditore nel settore dell' installazione di impianti elettromeccanici che andrà ad impreziosire l'effettivo del Club, in continua crescita ed espansione.

Il grande successo del primo incontro dell'annata rotariana e la massiva partecipazione dei soci e degli ospiti, pur nel pieno rispetto delle norme sanitarie per la prevenzione del Covid- 19, ha testimoniato la realizzazione del primo scopo del Rotary: promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a servire l'interesse generale.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto