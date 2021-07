Scienza e jazz a Empoli con Favata e Tozzi

Il palcoscenico è il suggestivo giardino del Torrione di Santa Brigida, via delle Antiche Mura, 7, dove l’estate empolese ha preso forma allietando le serate di molti con concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri con gli scrittori.

Lunedì 2 agosto 2021 alle 21.30 a far da protagonista sarà la scienza che incontrerà il jazz in un unico spettacolo da non perdere, intitolato ‘Mediterraneo: Le radici di un mito in uno spettacolo per voce narrante e musica’ con Marco Tozzi, il geologo noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive e Enzo Favata, sassofonista jazz apprezzato sulla scena internazionale.

Uno scienziato della terra e un musicista che della musica della sua terra ha fatto un’inconfondibile cifra stilistica si incontrano per raccontare il ‘Mediterraneo’ attraverso il particolare punto di vista della geologia, scienza tanto affascinante quanto trascurata, e la musica al confine tra passato e futuro.

Da questo incontro scaturisce un affresco inedito del mito di Atlantide, un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche Mario Tozzi, la voce narrante e Enzo Favata, sassofoni, clarinetto, elettronica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa