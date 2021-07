Stazione Fs Montelupo-Capraia, il Centrodestra: "Presidio abbandonato, serve chiarezza per le prospettive"

Sono sempre più frequenti le giuste lamentele degli utenti circa l’inaccettabile degrado della stazione ferroviaria di Montelupo-Capraia, che il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo ha più volte rilevato aver assunto le caratteristiche di una stazione non solo impresenziata ma anche e soprattutto abbandonata, vittima del disimpegno di Rete ferroviaria italiana anche sull’ordinaria manutenzione.

Il Covid ha chiuso la sala d’attesa, per non parlare dell’ormai annosa negligenza nel non rendersi conto che i servizi igienici in funzione sarebbero un bisogno primario considerata l’entità del flusso viaggiatori e qualche pur deprecabile atto vandalico non può avere come effetto la mancata rimessa in pristino del servizio (pensiamo alla macchina emettitrice dei titoli di viaggio che accettava pagamenti in moneta).

Riteniamo che sul punto sarebbe necessario un intervento istituzionale in seduta congiunta , di entrambi i consigli comunali di Montelupo e Capraia e Limite per analizzare il problema e formulare proposte a Rete ferroviaria italiana, delegando i sindaci, in veste di legali rappresentanti degli Enti a farsi interpreti delle istanze scaturite dai consessi

Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo