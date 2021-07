Vaccini, accesso libero all'hub di Empoli per gli over 60

Vaccini ad accesso libero nell'Asl Centro per alcune categorie

Da oggi gli over 60 (persone tra i 60 ai 79 anni) che non si sono ancora vaccinati con prima dose potranno recarsi, senza dover prenotare l’appuntamento sul portale regionale, in alcuni Hub dell’Asl Toscana Centro.

La vaccinazione sarà effettuata con il siero Janssen della Johnson & Johnson che necessita soltanto di una dose.

E’ possibile accedere senza prenotazione nei seguenti Hub territoriali: Mandela Forum di Firenze, presso l’Hub di Grassina, al Palasport di Dicomano, al Pegaso 2 di Prato, alla Cattedrale di Pistoia e presso la Fondazione Sesa di Empoli.

I punti vaccinali sono aperti 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 22.

Questa opportunità, in accordo con le indicazioni regionali, facilita la modalità di somministrazione per questa fascia di popolazione rimasta ancora da vaccinare e consente di estendere maggiormente la copertura.

L'Azienda sanitaria precisa che negli Hub indicati il libero accesso è consentito fino al raggiungimento della capienza massima

Fonte: Asl Toscana Centro