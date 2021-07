Accoltella un uomo dopo una lite, arrestato a Serravalle

Ha accoltellato un 41enne all'addome e al fianco destro. Per questo un 59enne è stato arrestato a Serravalle Pistoiese.

L'uomo, di nazionalità albanese, ha ingaggiato un litigio in strada per futili motivi con un 41enne suo connazionale. Ha poi preso un coltello da cucina con cui ha colpito l'altro.

Il ferito è stato portato all'ospedale di Pistoia, dove è tuttora ricoverato in attesta di intervento, ma non in pericolo di vita. Il 59enne invece è stato arrestato dai carabinieri. Si trova adesso ai domiciliari.