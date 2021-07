Affitto ordinario, gli uffici comunali fiorentini avviano il procedimento per la liquidazione

“Dalla prossima settimana gli uffici comunali avvieranno il procedimento di liquidazione del contributo affitto ordinario relativo allo scorso anno. Riceveranno il contributo tutti quei nuclei ammessi in graduatoria in regola con la presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione 2020”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Casa, Benedetta Albanese.

“Per accedere alla graduatoria per il bando contributo affitto 2020 - ha ricordato Albanese -, hanno fatto domanda 2400 nuclei familiari: una richiesta molto alta, per rispondere alla quale siamo riusciti lo scorso anno, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, a stanziare oltre due milioni di euro di risorse comunali che ora vanno in liquidazione".

"Dopo il contributo straordinario affitto 2020, che è già stato liquidato tra agosto 2020 e i primi mesi del 2021, grazie al lavoro dei nostri uffici sarà ora possibile procedere alla liquidazione dei contributi ordinari 2020. Inoltre, lo scorso 6 luglio si è chiuso il bando contributo affitto straordinario per l’annualità in corso, uno strumento per stare ancora vicini alle famiglie che più risentono della crisi economica legata al Covid e sentono in maniera ancora più forte il problema casa, finanziato con le risorse del POR-FSE 2014-2020”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa