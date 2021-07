Aggiustata la Lumaca del Parco museo Quinto Martini di Seano

I restauratori dell'Opificio delle pietre dure hanno aggiustato la scultura-fontana a forma di lumaca del Parco Museo Quinto Martini a Seano, che era stata danneggiata nei giorni scorsi.

"Non si tratta di vandalismo - sottolinea Stefania Martini, nipote dell'artista - ma di danni accidentali. Spesso i bambini salgono a cavallo della lumaca ed è una cosa perfettamente in linea con la volontà di Quinto, che voleva che le opere venissero toccate e vissute dalle persone. Le corna grandi della lumaca sono fragili ed era già accaduto in passato che venissero rotte accidentalmente".

Il corno piccolo invece è stato rotto probabilmente alcune settimane fa da un camion che faceva manovra durante l'allestimento di un evento.

Grazie ai restauratori, entrambi i corni sono stati ripristinati e nell'occasione è stato inserito al loro interno un perno di acciaio, che li renderà più resistenti. In particolare le corna grandi, essendo cave e realizzate con uno strato di bronzo molto sottile, sono particolarmente fragili ed il perno di acciaio inserito adesso all'interno è fondamentale per limitare il rischio di una nuova rottura.

L'Opificio delle pietre dure si prende cura regolarmente delle opere del parco, occupandosi anche della pulizia delle statue grazie ai ragazzi che frequentano i corsi di restauro.

