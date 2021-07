È in corso un incendio che sta riguardando un'auto sulla Fi-Pi-Li, all'altezza di Montopoli in Val d'Arno.

Il veicolo in fiamme si trova in prossimità dell'entrata sulla superstrada, in direzione Pisa, visibile anche a distanza data la colonna di fumo nero che si è alzata in cielo. Non si conoscono le cause dell'incendio che, da quanto si apprende, non avrebbe al momento provocato feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO