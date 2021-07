Biblioteca le parco anche a agosto, nuovi eventi a Serravalle

Anche nel mese di agosto la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ di Empoli vi terrà compagnia con tante iniziative che animeranno i pomeriggi di grandi e piccini nei parchi cittadini. Un calendario ricco di eventi che cominceranno lunedì 2 agosto.

Tra storie in scatola, letture animate, land art, l’incontro con l’autrice Ilaria Cecchi e l'illustratrice Martina Bellucci che presenteranno il libro ‘Le favole dell’arcobaleno’, le instancabili sferruzzatrici, l’arte in gioco per finire con un viaggio molto particolare attraverso suoni e luoghi vicini e lontani.

PROGRAMMA

LUNEDI 02 AGOSTO

Parco di Serravalle

STORIE IN SCATOLA: Apri il coperchio e scopri divertentissimi personaggi. Una lettura animata accompagnata da oggetti, pupazzi, piccoli particolari che nelle mani della bibliotecaria Gloria Noto arricchiscono le storie e garantiscono divertimento assicurato! Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30.

MERCOLEDI 04 AGOSTO

Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura Nord)

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO

Letture animate e punto prestito nei parchi della città

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30-19.30.

GIOVEDI 05 AGOSTO

Parco di Serravalle

DAL SASSO AL QUADRO. Land art

Realizzeremo creazioni artistiche con sassi, foglie, legnetti ed altri elementi della natura

Per bambini dai 4 agli 8 anni; ore 17.

GIOVEDI 05 AGOSTO

Parco di Serravalle

EMPOLI CHE SCRIVE. Le favole dell'arcobaleno

Incontro con l'autrice Ilaria Cecchi e l'illustratrice Martina Bellucci che presentano il libro "Le favole dell'arcobaleno" (PortoSeguro Editore), dove animali, bambini, note musicali, elfi e folletti prendono vita e accompagnano i giovani lettori nella magia di ogni racconto.

L'incontro si concluderà con un laboratorio creativo ispirato alle illustrazioni e alle storie lette.

Per bambini dai 4 agli 8 anni; ore 18.

GIOVEDI 05 AGOSTO

Parco di Serravalle

SFERRUZZA, SFERRUZZA.

Le signore della maglia e dell'uncinetto si trasferiscono al parco e mettono a disposizione la loro arte per tutti quelli che vogliono imparare, grandi e piccini. Per adulti e bambini. A partire dalle 17.

LUNEDI 23 AGOSTO

Parco di Serravalle

ARTE IN GIOCO: Foglie d'arte

Realizzeremo il nostro taccuino dei ricordi e delle emozioni disegnando con fiori, foglie, cere e sole. Per bambini dai 4 agli 8 anni; ore 17.30

MERCOLEDI 25 AGOSTO

Giardino di Pozzale

L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO

Letture animate e punto prestito nei parchi della città

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30-19.30.

GIOVEDI 26 AGOSTO

Parco di Serravalle

L'ORA DEL RACCONTO

Un nuovo appuntamento con le letture della bibliotecaria Antonella Toso. Vi aspettiamo al fresco degli alberi per un anticipo della stagione autunnale!

Per bambini dai 3 agli 8 anni; ore 17.30

GIOVEDI 26 AGOSTO

Parco di Serravalle

SFERRUZZA, SFERRUZZA.

Le signore della maglia e dell'uncinetto si trasferiscono al parco e mettono a disposizione la loro arte per tutti quelli che vogliono imparare, grandi e piccini (ore 17). Per adulti e bambini.

A partire dalle ore 17.

LUNEDI 30 AGOSTO

Parco di Serravalle

NOTE TRA I RAMI

Ogni strumento conserva in se un po’ del luogo da cui proviene. Scopriamo insieme gli strumenti musicali, dai più famosi ai più sconosciuti, dall’America all’Australia, passando per l’Italia e l’India, lungo un viaggio attraverso i suoni e i luoghi più lontani. Il bibliotecario Gianni Paci vi accompagnerà in questo viaggio tra le note.

Per bambini dai 5 agli 11 anni; ore 17.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa