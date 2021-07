Cinema d’estate a Pisa, otto film in anteprima assoluta al Parco delle Concette

Otto pellicole in anteprima assoluta a Pisa e ingresso gratuito per la prima proiezione, domenica, della programmazione di agosto del cinema d’estate, da quest’anno nella nuova sede del Parco delle Concette (ingresso da piazza San Silvestro, inizio spettacoli ore 21.30).

Il programma inizia, appunto domenica 1 agosto con la proiezione di “La la land”, il film musicale campione di incassi e di critica, che sarà a ingresso gratuito. Le proiezioni saranno tutti i giorni fino al prossimo 15 settembre.

Tra i titoli in anteprima assoluta ci saranno “Fast&Furious 9. The fast saga” (martedì 3 e mercoledì 4), “Supernova” (giovedì 5), “”Quo vadis Auda?” (Domenica 8), “Come un gatto in tangenziale. Ritorno a Coccia di morto” (sabato 14 e domenica 15), “L’uomo che vendette la sua pelle” (giovedì 19), “Un figlio” (sabato 21), “Falling” (mercoledì 25), “Nowhere special” (domenica 29).

"L’obiettivo della nostra amministrazione – dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani – è stato diversificare l’offerta culturale estiva realizzando all’interno del Parco delle Concette un’area opportunamente attrezzata per ospitare la rassegna cinematografica e destinando, invece, il Giardino Scotto a spettacoli dal vivo come lirica, musica, danza e teatro. Il ruolo del Giardino Scotto è stato così rafforzato e valorizzato come principale arena estiva della città per ospitare eventi e spettacoli dal vivo che possono accogliere molti spettatori".

"Una scelta che crediamo vincente, come dimostra anche il successo di pubblico ottenuto sia dalla rassegna di giugno Pisa Scotto Festival, che dal cartellone di Fuori Teatro, concluso il 25 luglio scorso. Per quanto riguarda il cinema estivo al parco delle Concette, che inizierà domenica prossima, sono sicuro che sarà anche l’occasione per i pisani per conoscere questo luogo molto bello e sconosciuto, che può offrire occasione di svago e divertimento per tutti".

La gestione dell’arena all’aperto è stata affidata al Cinema Arsenale, a seguito dell’esito del bando gara. Lo spazio del parco delle Concette, di proprietà comunale, ha una superficie di circa 9 mila metri quadri, per il cinema estivo all’aperto è stata utilizzata una porzione dell’area di circa mille metri quadrati, dove sono disponibili, in base alle normative per il distanziamento, circa 200 posti, tra poltrone e area a terra per chi vorrà seguire le proiezioni seduto sul prato. È stata allestita la biglietteria, la cabina di proiezione, l’impianto di illuminazione lungo il viale di accesso e un altro per l’area cinema, i bagni chimici.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa