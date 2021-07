Contributi affitto Santa Maria a Monte, importi fino a 2mila euro

Saranno in liquidazione da questa e dalla prossima settimana, i contributi del Comune di Santa Maria a Monte ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2020 a seguito della conclusione dell'iter di individuazione dei beneficiari e della quantificazione del beneficio.

Per quanto riguarda l’erogazione del contributo anno 2020 rispetto al bando precedente sono state tenute in considerazione le difficoltà di molti nuclei familiari che, a causa della drastica riduzione del proprio reddito dovuto alla situazione dell’emergenza Covid-19, si sono trovati in difficoltà, se non addirittura nell’impossibilità di provvedere al pagamento dei canoni di locazione relativi al 2020.

Per questo motivo, grazie alla Società della Salute dell’Alta Val di Cecina Valdera in qualità di ambito territoriale di riferimento di cui il Comune di Santa Maria a Monte fa parte, che ha presentato un progetto“Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza Covid 19, finanziato sul POR-FSE 2014-2020 Asse inclusione sociale e lotta alla povertà , ammesso con decreto Regionale, tanti cittadini che si sono trovati in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione, vedranno assegnato il beneficio con importi fino a 2.000 euro", afferma il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Manuela Del Grande.

"Gli importi dei contributi - prosegue il Sindaco Ilaria Parrella - sono stati determinati a seguito di verifiche sulla titolarità o meno da parte del beneficiario del possesso del reddito di cittadinanza, che prevede una quota da destinarsi al canone di locazione, e tale importo è stato decurtato dal contributo teorico spettante del contributo affitto. Per quanto riguarda il bando relativo al 2021 il Comune è invece in attesa della determinazione dei requisiti da parte della Regione Toscana, dopodiché potrà procedere a predisporre e pubblicare il nuovo avviso pubblico".

Si invitano pertanto tutti i cittadini a consultare il sito, dove sarà pubblicato l'avviso del contributo affitto per l'anno 2021.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte