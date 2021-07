Coronavirus Empoli e Cuoio, 52 contagi

Ancora sopra quota 50 i contagi sommati per i 15 comuni dell'Empolese Valdelsa. L'unico a non registrare contagi per oggi è Capraia e Limite. Ecco il bollettino per oggi, venerdì 30 luglio:

Zona Empolese Valdelsa 38 contagi

Cerreto Guidi 5

Castelfiorentino 6

Empoli 14

Montaione 1

Montespertoli 3

Gambassi Terme 1

Montelupo Fiorentino 2

Vinci 2

Certaldo 2

Fucecchio 2

Zona comprensorio del cuoio 14 contagi

Montopoli in Val d'Arno 3

San Miniato 6

Santa Croce sull'Arno 3

Castelfranco di Sotto 2