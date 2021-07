Contagi 30 luglio, dati stabili

Nel giorno in cui si raggiunge quota 4 milioni per le somministrazioni di vaccini anti-Covid, il numero di casi di Coronavirus rimane alto. I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 720 su 13.506 test di cui 8.351 tamponi molecolari e 5.155 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,33% (10,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è leggermente inferiore (erano 748) così come quello dei test effettuati (erano 13.518) di conseguenza il tasso è calato (era 5,53%).

A darne notizia il presidente Eugenio Giani nel report di oggi. I dati sono in linea con il record di ieri.

Nel pomeriggio il report completo.

Contagi 30 luglio - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO