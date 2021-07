CTT Nord ad Autolinee Toscane: sottoscritti i contratti per il trasferimento dei beni

In un clima sereno e cordiale, si è tenuta la sottoscrizione degli atti per il trasferimento dei beni essenziali di CTT Nord ad Autolinee Toscane.

“Dopo 5 anni di contenziosi prevale finalmente la ragionevolezza – commenta Jean-Luc Laugaa, Ad di Autolinee Toscane - E proprio in questi giorni stiamo firmando i contratti per il passaggio dei beni essenziali. Oggi, insieme al presidente Di Rocca, abbiamo firmato quelli per il trasferimento dei beni di CTT Nord. Il nostro impegno è rivolto ad organizzare al meglio il subentro nella gestione di un servizio essenziale com’è il trasporto pubblico. Un passaggio impegnativo – conclude Jean-Luc Laugaa - su cui investiamo tutte le nostre energie e competenze, in modo da assicurare un passaggio facile e senza traumi per gli utenti”.

Dichiara così il Presidente di CTT Nord Filippo Di Rocca: “Abbiamo sottoscritto i contratti con Autolinee Toscane SpA con i quali abbiamo ad essa ceduto i nostri autobus, i nostri immobili, le nostre officine e quanto altro del nostro patrimonio. Non abbiamo ceduto però la storia delle Aziende, che dal dopoguerra sino ad oggi, hanno garantito la continuità del servizio di trasporto pubblico locale: una storia fatta di uomini e di donne che hanno lavorato con orgoglio e serietà per i Comuni e per tutti i cittadini. Ora dobbiamo guardare al futuro. Auguro ai nuovi gestori di essere capaci di mantenere e implementare tutto il patrimonio che viene lasciato nelle loro mani, mantenendo il forte legame fra Azienda e territorio, mettendo i diritti del cittadino al centro della loro attività”.

