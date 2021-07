Emporio Solidale Empoli, Club 41 e Rotary donano le pettorine

Una nuova donazione per l’Emporio Solidale Empoli a beneficio dei volontari: sono arrivate le pettorine.

Alla presenza dei volontari, dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini; del presidente del Rotary Club Empoli, Giuseppe Pisacreta e di Andrea Vincelle, presidente del Club 41 Empoli, in rappresentanza anche del Club 41 Castiglioncello, sono state consegnate delle pettorine per le volontarie e i volontari dell’Emporio.

Giuseppe Pisacreta e Andrea Vincelle hanno affermato: «Le pettorine saranno utilizzate dai volontari delle 9 associazioni che prestano il loro servizio all’interno dell’Emporio Solidale Empoli, grazie alla catena di solidarietà di aziende e privati alle persone e alle famiglie che hanno più bisogno».

Valentina Torrini ha detto: «Grazie al Rotary Club Empoli e al Club 41 Empoli per questa bella donazione. La rete dell’Emporio cresce ogni giorno di più. Sono tanti i cittadini, le aziende e i soggetti che a vario titolo ci contattano e ci esprimono il desiderio di contribuire a questa bella realtà, che ormai a Empoli è entrata in tutte le nostre case. Sono già 200 le famiglie a cui abbiamo consegnato la tessera solidale alimentare e che fanno spesa gratuitamente. È un bel risultato, che è possibile soltanto grazie all’impegno serio e costante di tutti i volontari, a cui va il mio ringraziamento più sincero».