Il corpo carbonizzato trovato nel Pisano appartiene allo studente scomparso

Il corpo carbonizzato rinvenuto nel Pisano questo fine settimana appartiene a Francesco Pantaleo, giovane studente universitario siciliano scomparso da Pisa sabato scorso. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme, in località Orzignano.

L'identificazione è avvenuta attraverso la comparazione dei campioni di Dna, concessi dai genitori agli inquirenti. Lo si apprende da ambienti investigativi. Le indagini sul cadavere, scattate subito dopo il ritrovamento, andavano avanti da giorni. Così come le ricerche del giovane scomparso, che risultava irreperibile.

L'allarme fu lanciato la settimana scorsa dalla sua famiglia che risiede in Sicilia. Nella casa dove abitava a Pisa, insieme ad altri due coinquilini, sono stati trovati gli effetti personali del giovane studente. Le circostanze della morte sono in corso di accertamento e proseguono le indagini. Sarà l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana, a stabilire le cause della morte.