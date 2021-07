Gestione innovazione e industria 4.0, corso con Asev

INDEX Industrial Expert è un progetto finanziato dal programma Europeo Erasmus + unico nel suo genere, realizzato da esperti in Innovation Management e Industria 4.0, con lo scopo di sviluppare una risorsa educativa aperta, basata su MOOC, interdisciplinare, in ambiente digitale, finalizzata all'acquisizione di conoscenze competitive sulle soluzioni innovative di Industria 4.0.

I partners del progetto, fra cui ASEV che si è occupata della parte didattica, hanno unito le loro forze per creare un corso di formazione orientato al mercato, di semplice comprensione e personalizzato sulle esigenze delle piccole e medie imprese.

Un presupposto essenziale per il successo dell'implementazione delle soluzioni di Industria 4.0 è infatti la formazione di professionisti ad un uso efficace delle grandi opportunità offerte dalle tecnologie innovative.

Il corso che proponiamo ha una struttura modulare e copre le seguenti aree: Introduzione a Industria 4.0, Gestione dell'imprenditorialità, della Tecnologia e della Ristrutturazione (E-TRIM), Sensors and Automation, Additive Manufacturing, Internet of Things, Augmented Reality. L’unico prerequisito per accedere al corso è la conoscenza dell’Inglese a livello B2, possedere le competenze minime per poter frequentare un corso on-line e nessuna conoscenza pregressa nel campo di Industria 4.0.

Il corso sarà disponibile a fine agosto 2021 e potrà essere frequentato da remoto, in maniera gratuita accedendo, al sito del progetto INDEX - Industrial Expert | Smooth diving into the world of Industry 4.0 Technology. A metà settembre verrà organizzato un webinar specifico dove saranno illustrate le funzionalità della piattaforma nonché gli argomenti del corso, le modalità di accesso e le certificazioni finali.

Sui canali social di ASEV (www.asev.it) verranno pubblicate le date del webinar.

