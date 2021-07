Giornalisti e Ztl di Firenze: ecco le regole per gli accessi

Il Comune di Firenze ha inviato all'Associazione Stampa Toscana la circolare che regola gli accessi nella Ztl con riferimento ai giornalisti impegnati nei servizi di cronaca. Tali permessi, è bene ribadirlo sono rilasciati ai cronisti per esclusivi motivi di servizio.

PROROGHE 2021

Per i contrassegni Zcs, Ztl e invalidi con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 31/07/2021 la validità è stata prorogata sino al 29 ottobre 2021.

Eccezioni: gli abbonamenti sosta e permessi Ztl con validità inferiore ai novanta giorni non sono prorogati.

Il primo rilascio per il contrassegno annuale avviene tramite il nulla osta dell'Assessore alla Mobilità.

Coloro che possono presentare l'istanza sono i singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina. I documenti da presentare sono: l'attestazione dell’iscrizione all’ordine/tesserino, documento di identità valido, libretto del veicolo da inserire oltre all'istanza di richiesta in deroga. In caso di recepimento dell'istanza e relativo nullaosta, il giornalista otterrà un contrassegno annuale monotarga al costo di € 120.00. L’autorizzazione consente il transito su tutti i settori e nel tratto di area pedonale di via Cavour fra via Guelfa e via dei Pucci per accedere all’area privata di parcheggio della Regione Toscana. La sosta è consentita negli spazi riservati ai residenti ZTL ma non permette la sosta in ZCS se non concessa dall'Assessore.

Rinnovo

In base a quanto stabilito dall'Assessore i rinnovi sono "automatici" con nullaosta preventivo alle stesse condizioni, il richiedente può presentare l'istanza di rinnovo online con la documentazione di cui sopra.

ZCS

Al punto 6 lettera E del disciplinare ZCS è previsto il rilascio dei contrassegni monotarga quadriennali ai giornalisti iscritti all'ordine, costo € 30.00, questo consente la sosta nei spazi residenti e blu promiscui di tutte le ZCS. I documenti sono l'attestazione dell’iscrizione all’ordine/tesserino, documento di identità valido, libretto del veicolo da inserire.

ISTRUZIONI PER PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata anche in carta libera per il rilascio indirizzata e va indirizzata all'attenzione dell'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze (fondamentale riportare i riferimenti telefonici e la mail del richiedente), con i seguenti allegati:

Copia tessera iscrizione ordine aggiornata.

Copia documento di identità in corso di validità.

Copia libretto di circolazione della vettura da inserire.

L'istanza può essere presentata brevi manu al cubo 8 del Parterre o inviata per mail a ufficiocontrassegni@serviziallastrada.it .

Dopo l'approvazione la persona interessata sarà contattata per comunicargli l'esito dell'istanza, sia esso positivo che negativo. La durata del contrassegno è annuale e costa € 120.00.

Fonte: Ufficio Stampa