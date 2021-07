Dramma a Pelago, muore carbonizzato dopo un incidente

Tragedia in Val di Sieve, nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 luglio un 38enne è morto carbonizzato dopo un incidente d'auto. L'uomo, di Reggello, è deceduto lungo la via Vallombrosana a Pelago.

Avrebbe perso il controllo della vettura all'altezza di una curva, finendo in un fosso. Mentre cercava di accelerare per uscire dal fossato, la vettura, una vecchia Fiat Panda, ha preso fuoco, forse a causa della fuoriuscita di liquidi dovuta all'urto.

Il 38enne non si sarebbe accorto di niente, ma solo l'intervento di alcuni passanti lo avrebbe messo in allarme. Uscito, è stato avvolto dalle fiamme. Il cadavere, carbonizzato, è stato recuperato a circa due metri dalla vettura, andata completamente distrutta. Accertamenti dei vigili del fuoco sono in corso per risalire alle cause. Sul posto anche personale sanitario e carabinieri.