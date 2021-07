La Fondazione Leonardo 500 parteciperà al Salone del Camper di Parma

La Fondazione Leonardo 500, motore culturale delle terre di origine di Leonardo, è lieta di annunciare la propria partecipazione al Salone del Camper di Parma, che si terrà dall’11 al 19 settembre 2021.

Presso lo stand della Fondazione, all’interno dell’area culturale del Padiglione 2 (stand G046), saranno organizzati una serie di incontri e interventi dedicati a Leonardo, al camperismo e al turismo en plein air.

Per l’occasione sarà inoltre possibile visitare e scoprire il Camper d’arte di Leonardo, uno showroom innovativo utilizzato in ambito culturale e come supporto operativo in alcune iniziative di tipo benefico, protagonista del progetto “In viaggio con Leonardo”, attraverso il quale la Fondazione si pone l’obiettivo di stimolare la scoperta dei Colli di Leonardo e i lati meno noti legati alla gioventù del Genio Vinciano.

Fonte: Fondazione Leonardo 500 - Ufficio Stampa