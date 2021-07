Lite all'Isolotto, spunta una pistola. 3 persone ferite

Una lite a Firenze è finita con una pistola, ma per fortuna senza colpi esplosi. In zona Isolotto un calciante pregiudicato 52enne ha aggredito una persona in un bar. In difesa della vittima è intervenuta una terza persona.

La discussione è continuata in un vicino parrucchiere. Il 52enne ha avuto una colluttazione col titolare, che ha tirato fuori una pistola. L'arma era detenuta legalmente, è stata esibita a scopo intimidatorio.

In totale sono rimaste ferite tre persone da sole percosse. I carabinieri sono intervenuti e stanno vagliando la posizione delle persone coinvolte.