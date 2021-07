Mensola parkrun a Firenze: un sabato all'insegna di corsa e socialità

Parte domani Mensola parkrun, la 'cammicorsa' che trasforma la corsa non competitiva in un’occasione di socialità.

Grazie alla collaborazione con l'assessorato allo sport si svolge a Firenze, al Parco del Mensola (via della Torre, 27), nel Quartiere 2.

E' una manifestazione gratuita settimanale, di 5 chilometri, per corridori di ogni abilità, che si svolge ogni sabato alle 9. Non si tratta di una gara contro altri corridori ma, appunto, di una cammicorsa cronometrata, un semplice divertimento oppure parte di un allenamento. Si può essere anche accompagnati da un amico a quattro zampe che però deve essere tenuto con un guinzaglio corto o una pettorina e sotto controllo durante tutto l'evento.

Per partecipare basta registrarsi su: https://www.parkrun.it/register/

"Si tratta di un'occasione per tutti di riunirsi regolarmente per godere di questo bellissimo parco e tenersi pure fisicamente in forma - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - vogliamo incoraggiare la gente a camminare, fare jogging o correre insieme, indipendentemente dalla loro capacità".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa