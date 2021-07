Montespertoli assume: selezione pubblica per esperto in Attività Tecniche

Il Comune di Montespertoli apre le candidature per la selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di “esperto in attività tecniche e progettuali”, categoria c1, con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, con riserva in via esclusiva alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999.

La domanda di ammissione alla selezione e i documenti dovranno essere trasmessi al Comune di Montespertoli, Ufficio Risorse Umane, Piazza del Popolo 1, entro il 30 agosto 2021.

Informazioni complete sul concorso e il fac-simile della domanda si possono trovare all'interno della sezione Bandi e Concorsi sul sito del comune: https://bit.ly/AvvisoPubblico-Esperto

Fonte: Comune di Montespertoli