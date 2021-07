Orlando, Tinagli, Barnini e Parrini alla Festa de L'Unità di Capraia e Limite

Inizia la Festa de L’Unità di Capraia e Limite, che si svolgerà da domenica 1 agosto a martedì 10 agosto presso la zona sportiva di Limite sull’Arno (via P. Togliatti).

“Dopo la sospensione di un anno, nel 2020, dovuta alla pandemia da Covid-19 - spiega Emanuele Bartalucci, segretario del Pd di Capraia e Limite- abbiamo deciso di riproporre la tradizionale festa che ogni estate, oltre ad essere un momento di riflessione e confronto politico, rappresenta un appuntamento atteso dall'intera comunità, grazie alla capacità consolidata negli anni di coinvolgere un po' tutte le generazioni”.

Tanti gli ospiti politici di rilievo, fra cui spiccano il ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, presente martedì 3 agosto alla festa, insieme al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, ad una delegazione dei lavoratori della GKN, e alle rappresentanze sindacali. Modererà l'incontro dal titolo "Italia, repubblica fondata sul lavoro-attualità e sviluppi con focus sul caso Gkn", il giornalista Marzio Fatucchi, del "Corriere Fiorentino".

Lunedì 9 agosto sarà la volta di Irene Tinagli, europarlamentare e vice presidente del Partito Democratico. Con lei si parlerà delle proposte del Pd per la ripartenza del Paese dopo la pandemia. Ad intervistarla sarà Elia Billero, direttore di Gonews e ClivoTv.

Ma vediamo il programma nel dettaglio: lunedì 2 agosto Brenda Barnini, sindaca di Empoli e responsabile Welfare del Pd ed Eleonora Caponi, portavoce della Conferenza delle donne democratiche dell' Empolese Valdelsa, si confronteranno sul tema "Welfare, parità di genere e diritti: un passo in avanti".

Altra serata importante il 4 agosto. L'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini e il presidente della commissione sanità del Consiglio regionale della Toscana Enrico Sostegni daranno vita all’incontro "La salute in Toscana: situazione e prospettive". Si parlerà dei temi cruciali della sanità toscana, dalla gestione della pandemia da Covid-19 e della campagna vaccinale in corso fino alle prospettive e progetti futuri, con focus sugli investimenti nelle strutture e nel personale sanitario. Modererà il dibattito Edoardo Antonini.

Il 6 agosto il senatore Dario Parrini, presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, interverrà sul tema “Le riforme nel Paese che cambia” facendo un'analisi a tutto tondo sulle riforme in corso di approvazione, dal ddl Zan, alla riforma della giustizia, all'economia, i vaccini e alle modifiche costituzionali come l'elettorato attivo ai diciottenni per l'elezione dei senatori e la modifica dei regolamenti parlamentari.

Sabato 7 agosto alle 22.00 musica con la band limitese "Il Colle”.

Gli incontri se non diversamente indicato si terranno alle 21.30.

Non mancheranno il bar e il ristorante, ma per ottemperare alle normative anti covid ci sarà l’obbligo di prenotazione e coperti ridotti.

E come da tradizione in alcune serate i cui si potranno degustare piatti tipici tradizionali: martedì 3 e domenica 8 agosto frittura di pesce; giovedì 5 agosto fritto del contadino; sabato 7 agosto cacciucco "di Amelina"; martedì 10 agosto, nel giorno del patrono di Limite San Lorenzo, pastasciutta e nana. Prenotazione al 3534309961.

Chi vorrà gustare una pizza potrà farlo alla pizzeria "A i' Campo" dell'adiacente Us Limite e Capraia, prenotando al 3348204645.

Anche in questa edizione sarà presente la Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite, con alcune interessanti iniziative: 2 e 5 agosto ci sarà lo stand per la misurazione e controllo gratuito della pressione, della glicemia, saturazione, frequenza cardiaca; il 4 agosto focus sulla donazione di sangue e organi: "DONARE, atto di civiltà", l’8 agosto dimostrazione di manovre salva vita.

Si informa che, in ottemperanza a quanto previsto dalle ultime misure decretate dal governo, a partire dal giorno 6 agosto, per accedere alla Festa, sarà necessario essere dotati del Green pass.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa