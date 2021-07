Orsigna Arum Festival, 4 giorni da "Vivere nella Natura"

Un evento di rigenerazione, come suggerisce il suo nome, derivato da una pianta che rigenera i terreni e che in fioritura crea calore. Orsigna Arum Festival (Arum deriva dal greco Aron che significa “calore”) è l'evento culturale che si terrà a Pistoia in località Orsigna, nell’area denominata “Pian dell’Osteria”, dal 5 all'8 agosto 2021.

Il festival nasce nel 2020 dalla collaborazione dell’Azienda Agricola Arum, di Tommaso Corrieri, con l’agenzia di viaggi La Poderosa, di Margherita Mansuino, e ha il patrocinio del Comune di Pistoia.

L’obiettivo è quello di rigenerare sia il territorio che lo ospita che le persone che vi partecipano, ma anche realtà lontane da noi, attraverso il sostegno ad organizzazioni umanitarie che si occupano di cooperazione internazionale. Dopo il sostegno dello scorso anno alla ONG Bambini nel Deserto, quest'anno Orsigna Arum Festival supporta il Comitato in Bianco e Nero, Associazione laica ETS ODV che dal 2014 sostiene l’Hospital Catarina Troiania Nhacra Teda in Guinea Bissau, offrendo un supporto sanitario, nutrizionale ed educativo più ampio alla popolazione locale, soprattutto a donne e bambini. Parte del ricavato di Orsigna Arum Festival 2021 andrà in beneficenza al Comitato in Bianco e Nero per la realizzazione del progetto Willne Mames n’ba - Una casa per la missione.

IL PROGRAMMA - Il tema centrale di Orsigna Arum Festival 2021 è “Vivere nella Natura”, stare a contatto con l’ambiente, riscoprendo conoscenze e usi tradizionali, ascoltando racconti di vita in montagna.

Orsigna Arum Festival trasmetterà l'importanza di vivere in sintonia con la natura attraverso scrittori come Maurizio Cesprini, Federico Pagliai, il Cantastorie e Martina Frullanti, che racconteranno le loro esperienze di vita in montagna. Daniele Corsini mostrerà la sua idea per rivitalizzare i borghi tra tradizione e modernità e ricercatori della natura insegneranno a trarre dalle piante preziosi benefici. Mirco Donati parlerà di alimentazione sana e naturale.

L’intento del festival è quindi quello di richiamare le persone alla montagna e alla sua vita, attraverso seminari ma anche trekking, forest bathing, yoga, meditazione, bagno di gong, ricerca di piante officinali e altre attività nei boschi, in sintonia con la natura. La sera ci saranno concerti con musicisti come Dimitri Espinosa, Daniela Dolce, Mario Mariani e molti altri artisti.

È previsto anche uno spazio per i più piccoli, con laboratori sugli erbari magici, passeggiate alla ricerca degli abitanti della foresta tra il magico e il reale, storie con le carte del Leggendiario, allungamento con gli animali yogici della foresta, laboratorio di mimetizzazione trucca bimbi.

ASPETTI ORGANIZZATIVI - Il Festival si tiene a Pistoia, in località Orsigna, nell’area denominata “Pian dell’Osteria”, gestita da Azienda Agricola Arum di Tommaso Corrieri. Qui si arriva a piedi, lasciando la macchina nel parcheggio che verrà segnalato. In alcuni orari, per chi non potrà camminare, verrà fornito un servizio navetta.

Colazioni, pranzi, merende e cene verranno preparati con prodotti naturali locali, sani e dal sapore genuino. L'organizzazione chiede gentilmente di non portare alimenti e bevande esterne per aiutare a sostenete il festival, sono invece benvenuti posate e bicchieri portati da casa, anche se verrà rispettata la raccolta differenziata.

Verranno poi allestite un’area docce con acqua di montagna riscaldata al sole e bagni ecologici costruiti in legno. Per la notte l'organizzazione pianterà le sue tende e si dormirà nel bosco a circa 1200 metri di altitudine, per questo è consigliato un sacco a pelo pesante.

INFO E PRENOTAZIONI - Per prenotazioni è necessario compilare il modulo online https://forms.gle/D6WhEjwJCXyY3AkY9 presente sulla Pagina Facebook dell’evento “ORSIGNA ARUM FESTIVAL 2021”: https://www.facebook.com/events/169691085175543

www.orsignaarumfestival.it

Come scrisse Tiziano Terzani: “…Dopo tutti i libri che uno legge nella vita, dopo tutte le cose che uno vede, la più grande maestra, la più grande maestra è la natura. La natura ti insegna tante cose. E se noi riuscissimo a portare nella nuova generazione questo senso della natura credo che lasceremmo un po’ di speranza, costruiremmo un po’ di speranza per questi giovani che si vedono così disperatamente disorientati, confusi, fra la pressione che gli mettiamo addosso con la nostra società, l’aver successo, il correre, il fare soldi, il diventare importanti, potenti… La natura, se riusciamo a far scoprire la natura facciamo tanto”.

