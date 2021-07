Scontro tra auto e moto a Capraia e Limite, elisoccorso sul posto

Un incidente si è verificato questa sera, dopo le 19, a Capraia e Limite. Due i mezzi coinvolti, un'auto e una moto, che si sarebbero scontrati frontalmente in viale Montagni. Da quanto si apprende, a riportare le conseguenze più gravi è il centauro. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente, sul quale sono ancora in corso i rilievi.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Pegaso, oltre alla Misericordia di Vinci, un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco di Empoli.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO