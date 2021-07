Sesso notturno e accoltellamento, Picchielli (Lega): "Pedonalizzare Piazza della Vittoria"

Andrea Picchielli, Capogruppo Lega Salvini Empoli, commenta gli ultimi episodi che si sono verificati in Piazza della Vittoria.

Dopo gli ultimi fatti avvenuti in Piazza della Vittoria ad Empoli con l'episodio di sesso notturno e con l'accoltellamento durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana agli Europei di calcio, ci siamo tutti resi conto come la piazza sia diventata ormai una zona di degrado, che ormai non è più solo limitato a Piazza Farinata degli Uberti e a Piazza Don Minzoni.

Il centro di Empoli è la rappresentazione delle mancanze dell'amministrazione comunale, che adagiandosi sugli allori non è intervenuta per migliorare non solo la percezione di sicurezza, ma anche il vero e proprio degrado che ormai imperversa nella nostra città.

Abbiamo come Lega chiesto in molte occasioni il potenziamento dei vigili urbani, specialmente relativamente al turno notturno ed in generale delle forze dell'ordine.

Oggi voglio lanciare una proposta "forte", che sicuramente farà discutere, che per la Lega, non solo forza d'opposizione, ma forza che vuole lanciare delle idee per la nostra città, può essere discussa a tavolino con gli esercenti, con l'Associazione Centro storico e le varie associazioni di categoria, oltre ai residenti, a differenza di quanto fa il PD che prende le decisioni chiuso nelle sedi di partito: la pedonalizzazione di Piazza della Vittoria.

In molte città infatti abbiamo visto come la pedonalizzazione con la conseguente rivitalizzazione di alcune aree della città, comporti una riqualificazione ed una soluzione dei problemi di sicurezza.

Questa proposta di pedonalizzazione potrebbe essere parziale o sperimentata in alcune fasce orarie, particolarmente in quella serale.

Potremmo andare a dare un nuovo impulso al rifiorire delle attività commerciali e di ristorazione e riportare gli empolesi a vivere la piazza.

Abbiamo visto come in Piazza Farinata degli Uberti con le attività di ristorazione aperte ci sia stato un impatto sulle condizioni di sicurezza e degrado, anche se ancora non è tornata ad essere il "salotto buono" della nostra città.

Quindi, come Capogruppo della Lega Salvini Empoli, lancio questa idea affinché si crei un dibattito e se ne possa discutere, dando la disponibilità del mio gruppo consiliare a sentirsi con tutte le parti sopra citate ed a partecipare attivamente e propositivamente ad un auspicato tavolo.

Ovviamente si creerebbero dei problemi di viabilità, che andrebbero discussi, ma ritengo che per questi si potrebbe trovare una soluzione abbastanza facilmente e potrebbero essere valutate le conseguenze di varie prove di pedonalizzazione.

Inoltre è necessaria l'installazione di bagni pubblici nella piazza o nelle aree adiacenti, poiché anche il problema dei senzatetto o di persone che urinano nelle aree verdi della città purtroppo esiste e non basta richiedere la punizione di questi comportamenti, ma è necessario provare a trovare una soluzione affinché queste persone evitino di fare i loro bisogni nei giardini.