Sesso in piazza a Empoli, sarà denunciato uno dei protagonisti

A Empoli servizi straordinari della Polizia di Stato disposti dal Questore di Firenze Filippo Santarelli. Sono oltre un centinaio le persone e i veicoli controllati questa mattina ad Empoli dalle pattuglie del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Toscana.

I controlli sono stati effettuati principalmente nel centro cittadino, con particolare attenzione tra piazza Don Minzoni, piazza della Vittoria, viale Buozzi, tutti i parchi cittadini e la stazione ferroviaria.

Per quanto riguarda invece la centralissima piazza della Vittoria, come noto nei giorni scorsi è stata scenario di una scena a luci rosse immortalata da un passante e che non ha tardato a fare il giro del web fino ad arrivare agli organi di stampa: una coppia è stata filmata mentre faceva sesso in strada su una panchina. È stato identificato anche il momento in cui è avvenuta la vicenda: la notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio.

Il Commissariato di Empoli ha avviato subito le ricerche degli autori del gesto, riuscendo in breve tempo ad individuare uno dei protagonisti della vicenda. La persona coinvolta nel video ed identificata dagli agenti dovrà ora rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

Proprio nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria la sera precedente, intorno alla mezzanotte, le volanti di Empoli hanno identificato 12 giovani tra i quali 8 minorenni che sono stati riaffidati alle rispettive famiglie.

Sempre nell’ambito dei controlli del Commissariato empolese, la Polizia di Stato nei giorni scorsi ha sorpreso due minori con addosso alcuni grammi di hashish. Entrambi erano a bordo di uno scooter quando alla vista della volante si sono dati alla fuga spericolata.

I due sono stati raggiunti, bloccati e denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Oltre alla droga, avevano al seguito anche un passamontagna nero ed una pistola scacciacani caricata con cartucce a salve. Sono in corso accertamenti per verificare se i due giovani siano responsabili di eventuali episodi criminali. I controlli straordinari della Polizia di Stato continueranno anche nelle prossime settimane.

Fonte: Questura di Firenze