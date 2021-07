Taglia piante sottoposte a vincolo, denunciato

Un dipendente del Comune di Pontassieve è stato denunciato per violazione del Codice Urbano. I carabinieri forestali sono intervenuti in merito all'abbattimento di tre tigli in via Doccio a Santa Brigida.

Le piante di circa 60-65 anni di bell’aspetto e di buone caratteristiche vegetazionali, sono state tagliate per risistemare un muretto di contenimento.

Trattandosi di strada storica, l’alberatura stradale è tutelata dal vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, pertanto l’abbattimento delle piante poteva effettuarsi solo previo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze.

Tale autorizzazione non era avvenuta e quindi il dipendente è stato denunciato.