Tamponamento a 5 auto lungo la Tosco Romagnola a San Miniato Basso: nessun ferito grave

Questa sera sulla Tosco Romagnola a San Miniato Basso, si è verificato un incidente stradale tra più mezzi. Da quanto si apprende cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sempre dalle prime informazioni, fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per gli occupanti. Sarebbero infatti due le persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli per accertamenti.

Sul posto sono intervenute le Misericordie di San Miniato Basso e San Miniato e i carabinieri.