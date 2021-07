Trapianto di polmone a Siena, premiata Miriana D’Alessandro

Consegnato il premio di ricerca per il trapianto di polmone alla dottoranda Miriana D’Alessandro, per approfondire i suoi studi all’estero.

Il premio è stato assegnato durante l’evento “20 anni di Trapianto Polmonare a Siena: uno sguardo verso il futuro”, dedicato ai giovani medici in formazione, che si è svolto venerdì 30 luglio presso il centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte e a cui hanno partecipato tutti i professionisti impegnati nel Programma Trapianto di Polmone, insieme al rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati e al direttore generale dell’Aou Senese, Antonio Barretta.

L’evento è stato organizzato dalla professoressa Elena Bargagli, responsabile del Centro per le Malattie Rare Polmonari e il premio è stato devoluto dalla onlus “Un soffio di speranza – Il sogno di Emanuela” che ha sede a Bottegone Pistoia dalla fine del 2012 per ricordare Emanuela Agresti, scomparsa a causa di una grave malattia polmonare, la fibrosi polmonare idiopatica.

La onlus nasce per volontà del marito Fabrizio Andreotti, dei genitori, dei familiari e di un gruppo di amici, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare borse di studio dedicate alla ricerca e, in questa occasione, i fondi sono stati donati dalla famiglia Mugnaini Tomberli, in ricordo di Paolo Mugnaini, venuto a mancare proprio a causa della fibrosi polmonare. Il premio è stato consegnato dal presidente della onlus, Fabrizio Andreotti, insieme alla trapiantata di polmone Daniela Gorini, in rappresentazione di tutti i trapiantati della Aou Senese e dei pazienti con fibrosi, e dalla signora Giuditta Tomberli Mugnaini.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola anche i giovani medici che rappresentano il futuro del trapianto polmonare a Siena: i medici in formazione Marco Guerrieri, Lisa De Leonibus, Martina Armati, la dottoranda Miriana D'Alessandro, vincitrice del premio, l'assegnista Laura Bergantini, lo pneumologo contrattista Felice Perillo e la dottoressa Lucia Cassioli.

Hanno partecipato anche Luca Luzzi, direttore UOSA Trapianto Polmonare; Piero Paladini, direttore UOC Chirurgia Toracica; Piersante Sestini, direttore UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio. Le conclusioni sono state affidate a Bruno Frediani, direttore DAI Scienze Mediche, Sabino Scolletta, direttore DAI Emergenza-Urgenza e dei Trapianti, Serafina Valente, direttore DAI Cardio-Toraco-Vascolare.

